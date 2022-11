Eine Güterbahntrasse abseits des Wörthersees ist für Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) "wichtig. Es führt kein Weg an einer eigenen Güterbahntrasse vorbei. Der Güterbahnlärm muss langfristig aus dem Zentralraum verbannt werden. Und da lassen wir uns auch nicht vom Bund vertrösten. Wir bleiben am Thema dran." Diese Ansage ließe vermuten, dass alle Kärntner ÖVPler so denken.