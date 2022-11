Der Wolf und die Diskussion um den Schutz der Nutztiere vor der zunehmenden Population sind auf EU-Ebene angekommen. Nach einer Debatte am Mittwoch soll am Donnerstag eine Resolution verabschiedet werden: Die Klassifizierung des Wolfes als "streng zu schützende Tierart in gemeinschaftlichem Interesse" gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie müsse hin zu "Tierart von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein kann" gemäß Anhang V der Richtlinie geändert werden. "Der Wolf würde damit de facto von einem streng geschützten zu einem geschützten Tier umgestuft. Das würde eine angemessene Reaktion auf die Zunahme der Wölfe in Europa ermöglichen", sagt der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider.