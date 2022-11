"Wir Gesundheits- und Sozialreferenten haben bis zum Schluss dafür gekämpft, dass der Pflegebonus steuerfrei gestellt wird. Leider erfolglos: Die vom Bund finanzierte Pflegezulage von 2000 Euro für das Jahr 2022 wird voll besteuert", bedauerte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) und appelliert noch einmal an den Bund, die Steuerfreiheit zu gewähren. Die dafür notwendige Auszahlungssumme in Höhe von knapp 18 Millionen Euro wurde in der Regierungssitzung beschlossen. "Die Länder müssen dem Bund das Geld vorstrecken, sonst ist eine Auszahlung im Dezember nicht möglich", informierte Prettner. Im Laufe des ersten Quartals 2023 sollen die Länder die Summe vom Bund refundiert bekommen.