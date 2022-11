"Entgelterhöhungszweckzuschuss." Hinter diesem sperrigen Wort verbirgt sich die Prämie für Pflegekräfte, ein Eckpfeiler der großen Pflegereform. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sprach im Mai dieses Jahres von einem "spürbaren Nettoeffekt" und kündigte die Einmal-Auszahlung von in etwa einem Monatsgehalt an. 2000 Euro steuerfrei, hieß es auch in den kommenden Monaten, 520 Millionen Euro stellte der Bund für das Paket zur Verfügung.