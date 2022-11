Mit einem Hilferuf in Form eines offenen Briefs hat sich am Dienstag die Gewerkschaft an das Land Kärnten gewandt. Die Arbeitsbedingungen in den Kärntner Pflegeheimen seien für die Beschäftigten kaum mehr erträglich, viele Mitarbeiter würden den Bereich verlassen, heißt es dort. Pflegebedürftige könnten nicht mehr aufgenommen werden, Betten in den Heimen nicht mehr belegt, weil Personal fehle.