Ein Stromausfall in den eigenen vier Wänden ist schlimm genug. Aber was passiert, wenn einer Schule der Stecker gezogen wird? Wenn die Heizung nicht mehr funktioniert, die Toilettenanlage nicht abpumpt? Bleiben die Kinder in der Schule? Werden sie verköstigt und beaufsichtigt, falls der öffentliche Verkehr zusammenbricht?