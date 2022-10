Die Landwirtschaft sei der Garant für die Versorgungssicherheit und müsse daher von der Politik intensiv unterstützt werden, war der Tenor eines Pressegesprächs anlässlich des Besuches von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in Kärnten im Rahmen seiner "Versorgungssicherheitstour" quer durch Österreich. Um die von gestiegenen Energie- und Futtermittelkosten schwer betroffenen Landwirte zu entlasten, habe die Regierung ein "Versorgungssicherheitspaket" in Höhe von 107 Millionen Euro geschnürt. 30 Millionen Euro davon sei für tierhaltende Betriebe reserviert. Acht Millionen Euro stünden für etwa 10.000 Kärntner Betriebe zur Verfügung, sagte Totschnig am Hof des Rinderbauern Josef Fradler bei Maria Saal.