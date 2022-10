Ein 24-jähriger Kärntner, der sich am Mittwoch beim Bergsteigen in Friaul auf einer Höhe von etwa 2450 Metern verletzt hat, ist von einem Hubschrauber der friaulischen Alpinrettung in Sicherheit gebracht worden. Der Mann, der sich in Begleitung von zwei anderen jungen Wanderern befand, stürzte unterhalb des Gipfels des Berges Avanza in der Provinz Udine und fiel mehrere Meter tief.

Dabei zog sich der Kärntner Prellungen und eine schwere Verstauchung des Unterschenkels zu, die es ihm unmöglich machten, den Weg fortzusetzen. Ein Hubschrauber der alpinen Rettung konnte die drei Männer lokalisieren und in der Nähe des Gipfels landen. Nach der ärztlichen Untersuchung wurde der junge Mann in das Krankenhaus von Tolmezzo eingeliefert, während seine Freunde Kameraden nach Kärnten zurückkehrten, teilten die Rettungseinheiten mit.