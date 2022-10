Bereits seit Oktober 2021 war ein Villacher im Visier des Kriminalbeamten des dortigen Stadtpolizeikommandos. Laut Polizei soll der 19-Jährige unter anderem 800 Gramm Cannabis, 140 Gramm Kokain, 30 Gramm Speed und bis zu 20 Ecstasy-Tabletten verkauft haben. Der Erlös von rund 22.000 Euro floss unter anderem in seinen eigenen Suchtmittelkonsum.

Am 13. Oktober schließlich ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Verhaftung des Mannes an. Er wurde in der Villacher Wohnung seiner Freundin festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Polizei führt derzeit noch Ermittlungen gegen weitere Abnehmer durch – alle werden am Ende nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.