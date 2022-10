"Im Namen der Republik!" Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, beschäftigen jetzt schon die Gerichte. Für viele Erziehungsberechtigte waren im letzten Schuljahr Coronamaßnahmen wie die Masken- oder Testpflicht an Schulen Grund genug, ihre Kinder zum häuslichen Unterricht anzumelden, 452 Schüler blieben den Bildungsstätten daher fern. Das Gesetz verlangt es allerdings, dass diese Kinder am Ende des Schuljahres in den Pflichtgegenständen eine Externistenprüfung ablegen müssen. Kassieren sie dort ein "Nicht Genügend" oder treten erst gar nicht an, müssen sie die Klasse wiederholen – und zwar in der Schule, der häusliche Unterricht ist dann gestrichen.

"Reifegrad-Reflexion"

Die Eltern eines Kärntner Schülers (9) wollten sich der gesetzlichen Regelung nicht beugen. Sie ließen die Externistenprüfungen links liegen und tauchten stattdessen mit einem Fake-Zeugnis und der Heimunterricht-Anmeldung für 2022/23 bei der Schulbehörde auf. "Der häusliche Unterricht wurde von der zuständigen Schulqualitätsmanagerin untersagt, da die Erziehungsberechtigten kein Zeugnis einer Schule zum Nachweis des zureichenden Erfolges des häuslichen Unterrichts gemäß § 11 Abs. 4 Schulpflichtgesetz vorgelegt haben, sondern ein Schreiben mit dem Titel 'Reifegrad-Reflektion'", sagt Bildungsdirektorin Isabella Penz.

Die Wirkgemeinschaft Reifegrad–Reflektion bietet laut Internet "auf geschenk-ökonomischer Basis eine Reflektionsmöglichkeit für Lernende – unter anderem im häuslichen Unterricht – an. Die jungen Menschen werden hier als angehende Meister auf ihrem Weg zur persönlichen Meisterschaft gesehen", heißt es.

"Prüfung gefährdet Kindeswohl"

Die Eltern des Neunjährigen beharrten mit diesem "Zeugnis" auf den häuslichen Unterricht und riefen das Bundesverwaltungsgericht an. Das "Kindeswohl" wäre in Gefahr gewesen, hätte der Sohn die Externistenprüfung gemacht, heißt es da. Außerdem könne die Prüfungskommission "nicht frei gewählt werden". Und der Gleichheitsgrundsatz sei verletzt, weil Schüler in Schulen von jenen Lehrern geprüft würden, die sie auch unterrichten.

Das Bundesverwaltungsgericht gab nun aber der Bildungsdirektion Kärnten recht. Externistenprüfungen müssten positiv absolviert werden, "alternative Nachweise kommen nicht in Betracht", heißt es. Beim Fake-Zeugnis der "Reifegrad-Reflexion" handle es sich "nicht um ein Zeugnis einer im Gesetz genannten Schule, sondern lediglich um ein von Privatpersonen ohne Rechtsgrundlage ausgestelltes Schreiben" und um "keinen Nachweis über den zureichenden Erfolg des häuslichen Unterrichts."

Das Urteil stammt vom 1. September, eine Revision ist nicht möglich. Der Neunjährige muss also jetzt eine Schule besuchen, ansonsten würde eine Schulpflichtverletzung vorliegen – eine mit Geldstrafe zu ahnende Verwaltungsübertretung.