Es ist keine Entwarnung, aber zumindest eine Entspannung: Weil in ganz Kärnten die Covid-Fallzahlen und die Sieben-Tage-Inzidenzen sinken, können auch die Schulen wieder von Not- auf Normalbetrieb umstellen. Befanden sich letzte Woche noch zehn Prozent der Pädagogen im Krankenstand, so sind es aktuell sechs Prozent oder rund 400 Lehrkräfte.