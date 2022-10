"Lieber Benutzer! Ihr Laborbefund ist unter folgendem Link bereit", steht in der auf den ersten Blick unverfänglichen Nachricht. "Meine Schwester hat heute per SMS zwei Mal einen Link zum Ergebnis ihres PCR-Test bekommen. Bei einer war allerdings zu erkennen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Sie hat den Link zum Glück nicht geöffnet", berichtet eine Kärntnerin. Auch ihr Schwager habe diese Nachricht bekommen.

Nahezu täglich werden Fake-SMS mit den verschiedensten Inhalten verschickt. Ihre Verfasser - Internetbetrüger - haben es dabei auf persönlichen Daten, Passwörter und Kontonummern abgesehen. Manipulierte Links führen die ahnungslosen Opfer auf gefälschte Webseiten. "Es vergeht mittlerweile kein Tag ohne neue Varianten dieser Betrugsmasche. Momentan werden wir quasi damit überschwemmt", heißt es von der Pressestelle der Kärntner Polizei.

Wie die Täter in den jüngsten Fällen an die Handynummern der Opfer (die ja tatsächlich bei einem PCR-Test waren) gelangen konnten, ist unklar. Möglicherweise haben sie sich in das Test-System gehackt. Die Polizei rät: Verdächtige SMS immer löschen und den Absender blockieren!