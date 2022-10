Lange wurde nach einem passenden neuen Standort für "Soziale Betriebe Kärnten" (SBK) gesucht - und in der Ladinacherstraße 13 in Klagenfurt schließlich gefunden. Seit Freitag rollen hier die Bagger. Auf 2087 barrierefreien Quadratmetern Nutzfläche werden die SBK ab voraussichtlich Mai 2023 den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt ebnen können. Das Gebäude ist unter anderem mit Gründach und PV-Anlage nachhaltig geplant, Projektvolumen beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro.

Arbeit und Betreuung

Die Sozialen Betriebe Kärnten (SBK) bilden laufend rund 60 Transitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt aus. Als arbeitsmarktpolitisches Instrument werden arbeitssuchenden Menschen - in Zusammenarbeit mit dem AMS - marktnahe, befristete Arbeitsplätze angeboten. Während der Beschäftigung bei den Sozialen Betrieben Kärnten erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sozialpädagogische Betreuung und Weiterbildungsangebote. Insgesamt soll die nachhaltige Integration von schwer vermittelbaren Personen in den ersten Arbeitsmarkt unterstützt und deren Einstieg in die reguläre Arbeitswelt erleichtert werden. Die Vermittlungsquote liegt bei etwa 40 Prozent. Förderungen durch das Arbeitsmarktservice Kärnten, das Land Kärnten, die Magistrate Klagenfurt und Villach sowie die Eigenerlöse aus Produkten und Dienstleistungen bilden das finanzielle Fundament des Unternehmens.

Werkstätten, Textillager, Büros

"Ich bin unseren Fördergebern und dem Bauträger sehr dankbar, dass sie uns großartig unterstützen und SBK ein neues Zuhause geben. Die Realisierung dieses maßgeschneiderten Neubaus zeigt, dass SBK im Sinne von Nachhaltigkeit und Effizienz als soziales Projekt der Kreislaufwirtschaft zukunftsfähig ist. Auch europaweit stellt SBK als Teil des "Green Deal" ein innovatives Vorzeigeprojekt dar. Wir zeigen, dass und wie Kreislaufwirtschaft funktioniert. Der neue Standort mit verschiedenen Werkstätten, Fahrrad-Shop, zentralem Textillager und Büroräumlichkeiten bietet hierfür die besten Voraussetzungen", freut sich SBK-Geschäftsführerin Elisabeth Niederer.

Auch SPÖ-Sozialreferntin Beate Prettner, SPÖ-Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderungsreferentin Gaby Schaunig, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), AMS Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig und J.M. Offner Immobilien-Geschäftsleiter Georg Niedersüß zeigten sich beim Spatenstich gleichermaßen von dem Projekt begeistert.