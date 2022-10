Alle Menschen sind gleich! Doch wer sich mit Sandra Konstatzky und Elke Lujansky-Lammer unterhält, merkt schnell, dass dem nicht so ist. Erstere (47) ist seit 2018 Leiterin der in Wien ansässigen, unabhängigen Gleichbehandlungsanwaltschaft (angesiedelt im Bundeskanzleramt). Zweitere (63) leitet seit 2001 das Regionalbüro Steiermark und seit 2022 zusätzlich das Regionalbüro in Kärnten. Mit Entstehung dieser regionalen Anlaufstellen nahm Österreich vor 20 Jahren eine echte Vorreiterrolle innerhalb Europas ein.