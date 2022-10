Vor zwei Jahren, so erinnert sich der Krumpendorfer Pfarrer Hans-Peter Premur, habe er in Graz einen Straßen-Musikanten entdeckt, der die Spenden der Passanten nicht wie üblich im Hut, sondern mithilfe eines QR-Codes sammelte. "Das wäre doch auch etwas für die Kirche" dachte sich der Geistliche und brachte die Idee bei der nächsten Ordinariats-Sitzung zur Sprache. Jetzt hat man die Idee in die Tat umgesetzt. Mithilfe einer in Österreich gegründeten Firma ist es ab sofort in Krumpendorf möglich, eine Spende für die Kirche per App zu überweisen, statt wie bisher in den Klingelbeutel zu werfen.