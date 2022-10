Reisen per Interrail-Ticket ist bei jungen Menschen aktuell voll im Trend und wird immer beliebter. 2018 wurde nun die Initiative "DiscoverEU" von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. Das Ziel dahinter: Jugendliche sollen so die Möglichkeit erhalten, die EU kennenzulernen. "Damit Europa nicht nur ein Fleck auf der Landkarte ist, brauchen wir Programme wie 'DiscoverEU'. Das ist für junge Menschen eine tolle Chance und auch sinnvoll, um die EU, ihre Kulturen und Menschen wirklich kennenzulernen. Wenn Europa in Zukunft funktionieren und besser werden soll, braucht es Leute, die sich damit beschäftigen und daran arbeiten. Initiativen wie 'DiscoverEU' tragen dazu bei, dass die Jugend sich gerne mit Europa und gerne mit der EU beschäftigt", sagt Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.

Jeweils im Frühjahr und im Herbst gibt es solche Travel-Pässe zu gewinnen. Mitmachen können all jene, die zwischen dem 1. Januar 2004 (einschließlich) und dem 31. Dezember 2004 (einschließlich) geboren sind. Im Zeitraum zwischen dem 1. März 2023 und dem 29. Februar 2024 sind die Gewinnerinnen und Gewinner dann für bis zu 30 Tage unterwegs.

35.000 Tickets

Nun werden insgesamt 35.000 Discover-EU-Travel-Pässe verlost. Damit können die glücklichen Gewinner ein Monat lang kostenlos mit dem Zug durch Europa reisen. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Homepage.