Das Handy vibriert, eine neue Nachricht wird am Display angezeigt: "Ihr Paket wurde zugestellt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es rechtzeitig." Doch hinter diesen scheinbar harmlosen Informationen stecken dreiste Betrüger. Ihr Ziel: persönliche Daten, Passwörter, Kontonummern. Die Handynummern, von denen die Nachrichten kommen, stehlen sie von wahllos ausgewählten Opfern. Die Betroffenen haben meist keine Ahnung, was da mit ihren Nummern passiert.

So auch in einem Fall, der sich am Dienstag zugetragen hat: "Ich hab' die Nachricht bekommen und daraufhin die Nummer, von der die SMS verschickt wurde, angerufen. Es hat sich ein 'Sepp' gemeldet, der von nichts wusste. Er hat erzählt, dass ich heute aber schon der dritte Anrufer bin", berichtet eine Kärntnerin.

Schädlicher Link

Mit den gefälschten Nachrichten wird oft auch ein Link verschickt. Diesen sollte man auf keinen Fall öffnen, da sich dahinter oft ein Virus oder eine gefälschte Webseite verbergen. Dort könnten Zahlungsaufforderungen im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Paket warten. Folgt man den Anweisungen und überweist beispielsweise angebliche Gebühren, gelangen die unbekannten Täter an die Kontodaten.

Zur Anzeige bringen

Gefälschte Paket-SMS sind immer wieder unterwegs, bestätigt Polizeipressesprecherin Kristina Kapellari. Die Täter zurückzuverfolgen, gestaltet sich als aber äußerst schwierig. "Sie verwenden normale Nummern. Das macht die Arbeit für uns sehr aufwendig", erklärt Kapellari.

Geschädigte Personen hätten sich in den vergangenen Tagen noch nicht gemeldet. "Man sollte das aber definitiv anzeigen und sich auch mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen", so Kapellari. Außerdem gilt: Solche SMS immer löschen und den Absender blockieren!