Die Kurve bei den täglichen Covid-Fallzahlen zeigt in Kärnten seit wenigen Wochen steil nach oben. Dominant ist die Omikron-Variante BA05. 1252 Neuinfektionen wurden laut aktueller Ages-Daten am Dienstag registriert, 7683 Menschen sind derzeit infiziert, die Inzidenz ist in Kärnten bei 1046,9 (Negativausreißer ist nach dem Wiesenmarkt der Bezirk St. Veit mit 1338,2) – und das, trotz Aufhebung der Massentests und 3G-Pflicht.