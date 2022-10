Eine regelrechte Schwammerlschwemme ist aktuell in den Kärntner Wäldern zu beobachten – naturgemäß sprießen nicht nur die Speisepilze wie Parasol, Herren- oder Steinpilz, sondern auch die giftigen. Das birgt Verwechslungsgefahren für den Menschen, aber auch Risiken für Tiere. Weil er spielerisch mit einem Grünen Knollenblätterpilz in Berührung kam, ist nun ein Labrador verendet.

Michaela Magek und Markus Wetzlinger haben sich an die Kleine Zeitung gewandt, weil sie andere Hundebesitzer sowie Tierärzte sensibilisieren und vor der aktuellen Bedrohung warnen wollen. "Im Wald oder an den Wegen sieht man jetzt überall Giftpilze. Unser Labrador 'Denver' nahm letzten Sonntag beim Spazieren in Feistritz im Rosental spielerisch zwei Pilze ins Maul, spuckte sie aber gleich wieder aus", erzählen die beiden. In der Nacht auf Dienstag wurde das Tier so apathisch, dass die Tierhalter mit "Denver" um 3.45 Uhr die Tierklinik Dr. Krebitz in Klagenfurt aufsuchten.

Blutungen und Multiorganversagen

"Der Hund war komatös, hatte Zuckungen, Krämpfe im Kopfbereich. Wir stellten eine massive Unterzuckerung und einen massiven Abfall an Blutblättchen fest", sagt Elisabeth Krebitz-Gressl. "Schließlich ergaben sich Spontanblutungen überall hin und ein Multiorganversagen. Genau diese Symptome werden bei Vergiftungen mit Knollenblätterpilzen angegeben. Das habe ich recherchiert, weil es mein erster Fall mit so dramatischem Verlauf war." Die Schwammerlschwemme sei derzeit augenscheinlich. Offensichtlich sei es sehr einfach, dass Tiere die Giftstoffe aufnehmen, ohne den Giftpilz tatsächlich zu fressen.

Klimawandel

Warum schießen aktuell so viele (Gift-)Pilze aus dem Boden? "Alle Pilze waren über die heißen und trockenen Sommermonate quasi im Stand-by-Modus", sagt Evelin Delev, Pilzexpertin vom Naturwissenschaftlichen Verein Kärnten. Um dann nach den ausgiebigen Regenfällen regelrecht aus dem Boden zu schießen. Das betrifft leider auch Giftpilze. Die Expertin beobachtet seit einer Weile Veränderungen beim Pilzwachstum und führt diese auf den Wandel des Klimas zurück.