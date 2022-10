Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist mit einem elektrischen Dienstwagen unterwegs, Umweltministerin Leonore Gewessler primär mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie es sich für das Mitglied einer Öko-Partei gehört. In Wien ist beides möglich, lässt sich das Bundesgesetz leichter in die Praxis umlegen: Bis 31. Dezember 2025 hat der Anteil an E-Fahrzeugen über die Beschaffung und den Einsatz sauberer Dienst- und Straßenfahrzeuge 38,5 Prozent zu betragen. Das Land Kärnten ist aktuell weit von dieser Messlatte entfernt: Von 281 Dienstfahrzeugen sind 26 reine Elektrofahrzeuge, also 9,3 Prozent.