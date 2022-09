Am vergangenen Samstag soll wieder ein Wolf in Kärnten Tiere gerissen haben. Betroffen war Landwirt und Kabarettist Wolfgang Feistritzer, besser bekannt als "Petutschnig Hons". In der kürzlich stattgefundenen Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten wurde das Raubtier wieder zum Thema. Die Landwirtschaftskammer Kärnten forderte am Montag nun erneut wolfsfreie Zonen. Neu sind dabei die Argumente, die ins Treffen geführt werden. Und zwar will man sich ein Beispiel an Schweden nehmen und vergleicht erstmals die traditionelle Alm- und Weidewirtschaft mit der traditionellen Rentierhaltung im nordeuropäischen Land.