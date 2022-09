Transportunternehmen in Kärnten suchen händeringend Buslenker. 80 Stellen sind aufgrund aktueller Engpässe und geplanter Neutaktungen bis 2023 vakant, wie das Land errechnete. Der Umstand liegt aber nicht nur an mangelnden jungen Berufsinteressenten, sondern auch an den widrigen Arbeitsbedingungen, wie die Gewerkschaft vida aufzeigt.