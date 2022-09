Die Kärntner FPÖ in Jubelstimmung. Der Saal im Klagenfurter Konzerthaus war am Donnerstag bei der Wahlkampfveranstaltung für Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz voll, die Stimmung gut. Eitel Wonne ist bei den Freiheitlichen fünf Monate vor der Landtagswahl aber längst nicht alles. Morgen fixiert der Parteivorstand Landesliste und Wahlkreislisten. Davor werden offenbar alte Rechnungen beglichen, die tief blicken lassen, wie in der FPÖ agiert wird.