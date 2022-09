Schach wird auch im neuen Schuljahr wieder Hochkonjunktur haben. Die Kurse des Vereins "Schachpädagogik in die Schulen" (SPIDS) sind schon jetzt stark nachgefragt. Joachim Wallner aus Wien ist einer der Koordinatoren von SPIDS Österreich, dem Verein mit Sitz in Wien. Er beobachtet in Kärnten einen sehr starken Bedarf an Schachkursen in den Schulen. "Wir planen das neue Schuljahr jetzt schon mit 150 Schülerinnen und Schülern an 15 Schulen in Kärnten", sagt der Koordinator. Der Verein ist in Kärnten gut aufgestellt: Zehn vom Verein selbst ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen stehen in diesem Schuljahr für den Einsatz in den Schulen bereit – vier sind erst jüngst in Kärnten zusätzlich dafür ausgebildet worden.