Kärnten blitzt mit Anträgen und Anfragen zur B 317 ab

Landesverkehrsreferenten-Konferenz fand ohne Klimaministerin Gewessler in Villach statt. Kärntens Verkehrsreferent Gruber kündigte an, weiter für Sicherheitsausbau der B 317 zu kämpfen. Klage beim Verfassungsgerichtshof sei in Vorbereitung.