"Über zweieinhalb Stunden hat es ununterbrochen geschüttet. Es hat auch die ganze Zeit geblitzt und gedonnert. Hinzu kam dann noch ein extrem starker Wind. Hier ist alles überschwemmt", schildert der Steirer Helmut Kienreich. Im beliebten Badeort Grado an der Oberen Adria gab es am Donnerstag ein heftiges Unwetter. "Wir sind nun schon einige Jahre hier und haben schon das ein oder andere Unwetter mitbekommen. Aber in diesem Ausmaß, wie es heute passiert ist, haben wir das noch nie erlebt", erzählt Kienreich.