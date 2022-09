Die Kabeg (Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft) integrierte Umwelt- und Energiebestrebungen in ihre Unternehmenskultur und schaffte es, 2021 eine Stromersparnis von rund 1,5 Millionen kWh zu erzielen. In Aufrechnung auf den Stromverbrauch eines Vierpersonenhaushaltes von durchschnittlich etwa 3500 kWh (Kilowattstunden) Strom, ergibt das eine Einsparung von rund 400 Haushalten. Die gesamte Einsparung des Unternehmens belief sich bei einem Jahresstromverbrauch von 46,5 Millionen kWH auf etwa drei Prozent.

Laut Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel nehme man eine wichtige Vorbildfunktion ein. Die Organisation sehe Energieeffizienzmaßnahmen und den Umwelt- und Klimaschutz als einen wichtigen Teil des Unternehmens an.

Energieeffizienz im Blick

Die Verbesserung der Energieeffizienz konnte erst durch Schritte wie der Nachrüstung von kontrollierten Aufzugsschachtlüftungen im Chirurgisch-Medizinischen Zentrum (CMZ), der Optimierung der Betriebszeiten der Be- und Entlüftungsanlagen und einer Neuverlegung der Zirkulationsleitungen an der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe (ELKI) sichergestellt werden.

Auch der Ausbau der Photovoltaikanlagen übe einen nachhaltigen Effekt auf die Klimabilanz des Unternehmens aus. So fand eine Installation mehrerer Module an den Standorten Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, LKH Villach, LKH Wolfsberg und LKH Laas statt. Die Gailtal-Klinik soll als Nächstes mit weiteren "grünen" Anlagen ausgebaut werden.

Die Kabeg unterstützt im Rahmen der Verbesserung seiner Umweltleistungen noch weitere Klimaprojekte. Darunter findet sich die Arbeit der Umwelt- bzw. Green-Teams, aber auch Projekte im medizinischen Bereich wie die Reduktion der Narkosegase, Narkosegas-Recycling oder die Sammlung von OP-Einwegbestecken.