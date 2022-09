Genau 57.875,74 Euro hätten Kärntner Mieter ohne das Eingreifen des Konsumentenschutzes der Arbeiterkammer (AK) an Betriebskosten mitgetragen. Durch eine inkorrekte Berechnung der BUWOG Group GmbH von Versicherungsprämien sowie Winterdiensten kam es zu einer zu hohen Belastung der Mieterkonten, so die AK in einer Aussendung. Die teilweise bis 2018 zurückliegenden Abrechnungen wurden nun durch den Vergleich mit einem Immobilienverwalter korrigiert.