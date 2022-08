Noch rund eineinhalb Wochen genießen Kärntens Schüler ihre Sommerferien. Denn dann beginnt für sie der Alltag wieder - und damit auch der Weg zur Schule. Im Vorjahr wurden laut einer Statistik, die der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) veröffentlicht hat, in Kärnten 34 Kinder bei insgesamt 33 Verkehrsunfällen am Schulweg verletzt. Um das zu vermeiden, empfehlen sowohl der VCÖ als auch der Öamtc und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) allen Eltern, den Schulweg jetzt in den letzten Ferientagen gemeinsam mit dem Kind zu üben.