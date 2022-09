Am Donnerstag beginnt der meteorologische Herbst. In Kärnten ist es aber schon am Mittwoch nass, verregnet und deutlich kühler als an den Tagen davor. Schon seit den frühen Morgenstunden regnet es in ganz Kärnten verbreitet. "In einigen Gemeinden hat es in der Nacht bereits starke Gewitter gegeben. Die Niederschlagsmengen sind aber nicht allzu groß und viel zu wenig, um das Defizit der letzten Wochen aufzuholen", sagt Meteorologe Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Im Laufe des Tages ist immer wieder mit Regenschauern vom Süden her zu rechnen. Es bleibt trüb und stark bewölkt, hier und da könne es auch blitzen und donnern, so Hohenwarter.

Auch die Temperaturen sind zurückgegangen. Die Höchstwerte liegen knapp über 20 Grad. "Das ist aber für die Jahreszeit Ende August nicht untypisch", sagt der Meteorologe.

Donnerstag unbeständig

Auch in der Nacht auf Donnerstag bleibt es unbeständig. So könne es vor allem in Oberkärnten tagsüber noch vereinzelt regnen. Die Sonne zeigt sich kaum, das Wetter bleibt trüb. Am Freitag und am Wochenende ist eine Wetterbesserung in Sicht.