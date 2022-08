Nach den Polizeischüssen auf mehrere Jugendliche in Tirol hat ein Team des Landeskriminalamts Kärnten die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese sollen klären, ob der Schusswaffengebrauch der Tiroler Beamten gerechtfertigt war. Michael Masaniger von der Polizeidirektion in Kärnten bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung: "Kärntner Ermittler sind bereits in Tirol. Sie sind schon am Freitag abgereist, um dort die Untersuchungen aufzunehmen. Wenn es innerhalb der Polizei Ermittlungen gibt, dann sei dies das übliche Vorgehen. Zumeist sind es Beamte des Landeskriminalamts, es können aber auch noch andere Spezialisten hinzugezogen werden."