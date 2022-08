Studierende sind um jede finanzielle Unterstützung froh. Auch eine junge Frau (21) aus dem Bezirk St. Veit/Glan wollte die von ihrer Heimatgemeinde angebotene Förderung in Höhe von 100 Euro pro Semester in Anspruch nehmen. Sie wechselte nach der Matura und einem einjährigen Studium in Klagenfurt an eine weiterführende Ausbildungsstätte in Wien, die an eine Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe (HLW) angeschlossen ist. Ihre Mutter – ehemals Volksschuldirektorin und inzwischen "nur" noch Lehrerin in eben jener Gemeinde – reichte bei der Gemeinde eine Schulbesuchsbestätigung ein.