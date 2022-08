In einem steilen Waldgebiet in der Frantschach-St. Gertrauder Ortschaft Obergösel brach am Mittwoch ein Waldbrand aus. Die 68-jährige Waldbesitzerin aus Wolfsberg entdeckte ihn auf ihrer Heimfahrt und alarmierte die Feuerwehr. Mit 63 Mitgliedern rückten die Freiwilligen Feuerwehren Frantschach-St.Gertraud, Kamp, St. Margarethen und Wolfsberg gegen 16.30 Uhr aus.

Mit Hilfe von Hochdruckstrahlrohren bekämpften die Männer und Frauen das Feuer, das Gebiet wurde mittels Schaufeln und Krampen auf "links gedreht", um Glutnester zu erreichen. Da die Zufahrtsstraße zu eng war, wurde ein Tankfahrzeug-Pendelbetrieb eingerichtet, um das Löschwasser an die Einsatzstelle zu bringen.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt, die Schäden dürften laut der Besitzerin gering ausgefallen sein. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Um 22 Uhr wurde nochmals nach Glutnestern gesucht, es konnten aber keine mehr gefunden werden.