Die Pegelstände von Seen in Kärnten sind extrem niedrig diesen Sommer. "Wir haben ein beträchtliches Niederschlagsdefizit", sagt Johannes Moser, Leiter des Hydrographischen Dienstes Kärnten. Durch einen schneearmen Winter, einen regenarmen Frühling und einen trockenen Sommer sind einige Seen schon im Niederwasserbereich.