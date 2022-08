"Wenn sich Jugendliche in Kärnten nach der Pflichtschule für eine Lehre entscheiden, haben sie derzeit eine Arbeitsplatzgarantie - und zwar in ihrem Wunschbereich", fasst Benno Tosoni, Leiter der Lehrlingsstelle in der Kärntner Wirtschaftskammer, die aktuelle Situation zusammen. Den 919 gemeldeten Lehrstellen, die sofort besetzt werden können, stehen derzeit 577 Suchende gegenüber. Auf jede offene Lehrstelle kommen also gerade einmal 0,6 Bewerber.