Auch wenn derzeit Regen für eine leichte Entspannung sorgt: Die enorme Trockenheit, die ganz Europa im Griff hat, macht auch vor Kärnten nicht Halt. In Europa sind heuer bereits 660.000 Hektar Land verbrannt. Das entspricht in etwa zwei Drittel der Fläche von Kärnten. Ein Rekordwert seit Beginn der Aufzeichnungen durch das Europäische Waldbrand-Informationssystem. Besonders betroffen sind Spanien, Portugal und Rumänien, aber auch Frankreich sowie Deutschland und ebenso die Adriaküste von Italien, Slowenien, Kroatien und Montenegro steht immer wieder in Flammen. Aber auch in Kärnten kam es heuer im Sommer vermehrt zu Waldbränden, zuletzt am Dobratsch.