Wer am heutigen Freitag den Altstadtzauber in Klagenfurt besucht oder andere Aktivitäten im Freien geplant hat, sollte vielleicht auch an Regenschirm oder -jacke denken. "Derzeit gehen einige Gewitter über Kärnten nieder. Ausgehend von den Bergen können auch heftigere Regengüsse dabei sein", sagt Meteorologe Andreas Mansberger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Eine kleine Entwarnung gibt es für den Abend und die Nacht aber trotzdem, denn von heftigen Unwettern mit Hagel und Sturmböen dürften wir verschont bleiben.