Um Ambulanzen und die Hausärzte zu entlasten und an Corona erkrankte Patienten zu Hause oder in Heimen betreuen zu können, wurde in Kärnten im März 2020 der Covid-19-Visitendienst ins Leben gerufen. "Eine Hausmarke des Landes", wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner heute, Donnerstag, in einer Bilanz-Pressekonferenz betonte. Denn kein anderes Bundesland bietet dieses Service an.