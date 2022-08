In den beiden italienischen Regionen Veneto und Friaul-Julisch Venetien herrscht akute Angst vor dem West-Nil-Virus. Laut italienischem Staatsfernsehen "Rai Veneto" verzichten die meisten Einwohner rund um die Stadt Padua bereits auf sämtliche abendlichen Outdoor-Aktivitäten, um so Gelsenstichen aus dem Weg zu gehen. Die Insekten sollen für die Übertragung auf den Menschen verantwortlich sein. In den vergangenen Tagen sind im Veneto bereits zwei Menschen mit oder an dem West-Nil-Virus gestorben. Etwa ein halbes Dutzend mit dem infizierte Personen liegen im Veneto auf der Intensivstation. Die Symptome ähneln dem mancher Coronavirus-Patienten wie etwa Fieber, Rücken- und Kopfscherzen sowie Abgeschlagenheit.