E-Scooter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Im Stadtverkehr sind die batteriebetriebenen Roller oft ein ideales Fortbewegungsmittel, um schnell und bequem von A nach B zu gelangen. Gerade im Urlaub werden sie daher häufig für flotte Sightseeing-Touren genutzt. Doch an vielen Orten bewegte man sich bisher damit im rechtsfreien Raum. Das hat sich mittlerweile auch in Kroatien geändert: Dort ist jetzt, mitten in der Hauptferienzeit, ein neues Gesetz in Kraft getreten. Unter anderem ist das Tragen eines Helms dort nun Pflicht.