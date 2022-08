Beißender Rauchgeruch im Innenraum des Autos, Qualm aus dem Motorraum und plötzlich steht der Pkw in Flammen - ein Horrorszenario für jeden Autofahrer, das in letzter Zeit zu mehreren Feuerwehreinsätzen in Kärnten führte. Erst am Sonntag brannte ein Pkw in Feldkirchen vollständig aus und am selben Tag verhinderten in Villach Nachbarn mit einem Handfeuerlöscher bei einem geparkten Auto Schlimmeres.