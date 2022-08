In kroatischen Urlaubsorten wüten erneut Waldbrände

Seit Sonntag wüten erneut heftige Waldbrände in Kroatien. Auf der Insel Hvar kam ein Anrainer ums Leben. In Crikvenica konnte die Feuerwehr zehn Einfamilienhäuser davor retten, in Flammen aufzugehen.