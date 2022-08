"Es ist wie ein Lotto-Sechser. Ich bin so dankbar für die Unterstützung", kann es Silvia Hanze noch gar nicht richtig fassen. Die Kärntnerin ist nach einer Hirnblutung vor 16 Jahren schwer gehbehindert, kann nicht mehr arbeiten. In ihrem Elternhaus in Treffen bewohnte sie bis zu jenem schicksalhaften Stunden in der Nacht zum 29. Juni eine barrierefreie Wohnung im unteren Teil des Gebäudes. Nur knapp kam sie mit dem Leben davon, das gesamte Haus wurde zerstört.