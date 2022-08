Am Meer in einem Fischlokal ein gutes Fischgericht zu essen, gehört für viele zum Urlaub einfach dazu. Doch manche haben auch Angst vor einer Fischvergiftung. Damit es, noch dazu bei der gerade vorherrschenden Hitze, nicht so oft zu hygienischen Problemen kommt, wird die Gastronomie in Italien rigoros von staatlichen Behörden überprüft.