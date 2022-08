Die aktuelle Corona-Sommerwelle führt dazu, dass in Kärnten wieder mehr getestet wird. In dieser Woche wurden pro Tag durchschnittlich mehr als 3000 PCR-Tests gemeldet. Neben den behördlichen Verdachtsfalltestungen in den Teststraßen des Landes wird auch in den Apotheken und Wohnzimmern fleißig getestet. Dabei gibt es dann aber so manche Überraschung. Die in den vergangenen Monaten gehorteten Wohnzimmertests sind überwiegend zum Wegwerfen. Obwohl diese noch bis nächstes Jahr haltbar sein sollen, gibt es jetzt bereits zu wenig oder keine Flüssigkeit mehr in den Extraktionsröhrchen.