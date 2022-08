Seit Montag dürfen bzw. müssen symptomlos infizierte Mitarbeiter regulär ihren Dienst versehen. Nicht aber in den Kärntner Kabeg-Häusern. "Infizierte werden tunlichst angehalten, nicht am Patienten zu arbeiten", sagte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) nach einer Sitzung des Corona-Expertenstabes des Landes. "Wer symptomlos ist und arbeiten gehen will, kann das aus dem Homeoffice tun oder in Bereichen, in denen er keinen Patientenkontakt hat.“