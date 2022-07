Nachdem die Wetterprognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) auch für die kommenden Tage sehr hohe Temperaturen (bis zu 35 Grad) und damit eine starke Wärmebelastung in Kärnten voraussagen, bleibt der am Mittwoch aktivierte Hitzeschutzplan weiterhin aufrecht. Dies teilt Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner am Freitag mit.