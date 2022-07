An der Grenze zwischen Italien und Slowenien wüten weiterhin Brände, mehrere Hubschrauber, auch jener des Innenministeriums aus Kärnten, stehen im Löscheinsatz. In Facebook-Gruppen zeigen sich auch Urlauber aus Kärnten und aus der Steiermark beunruhigt, denn der Rauch zog regelmäßig in die beliebten Badeorte an der oberen Adria - von Grado und Sistiana aus sind die Rauchwolken deutlich zu sehen. Teilweise ist auch der Brandgeruch zu spüren. Die Autobahn A 4 ist nach wie vor gesperrt, von Udine in Richtung Lignano und Bibione ist die Straße aber frei.