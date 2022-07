War eine mit Corona infizierte Frau schuld am Tod ihres Nachbarn? Diese Frage versucht seit Jahresbeginn die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt zu klären. Das erste Ermittlungsverfahren in Österreich, bei dem Corona als "Waffe" infrage kommt. Und der bereits ungewöhnliche Fall ist jetzt um eine spektakuläre Facette reicher. Denn der von der StA beauftragte medizinische Sachverständige kommt zum Schluss, dass der Coronavirus-Stamm, der beim toten Mann festgestellt worden ist, von seiner Nachbarin stammt. Und das "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit", bestätigt StA-Sprecherin Tina Frimmel-Hesse. Das heißt: Laut dem Virologen besteht zwischen der Erkrankung der Frau und dem Tod des Pensionisten ein Zusammenhang. Gegen die Kärntnerin wird wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung und vorsätzlicher Gemeingefährdung durch übertragbare Krankheiten ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.