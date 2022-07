Erstmalig und einzigartig in ganz Österreich bietet das Rote Kreuz Kärnten einen Lehrgang für Rettungssanitäterinnen an. Neueinsteigern in den Rettungsdienst wird eine praxisnahe Ausbildung geboten, die auch ausgezeichnete Zukunfts- und Karriereperspektiven bietet.

Präsident Dr. Martin Pirz dazu: "Mit diesem Konzept wollen wir vor allem auch neue Zielgruppen für die Rettungssanitäterinnen-Ausbildung ansprechen. Die Arbeit ist kein Routinejob, sondern bietet täglich neue Herausforderungen. Für unsere Mitarbeiterinnen ist es nicht einfach nur ein Beruf, sondern vor allem Berufung. Wir freuen uns auf viele neue, motivierte und begeisterte Kolleginnen!"

Bezahlt werden fürs Lernen

Ein Auswahltag findet bereits am 18. August statt, die Ausbildungsplätze sind limitiert. Die rund zweimonatige Ausbildung, die wochentags von 8. bis 17 Uhr stattfindet, startet dann im Oktober 2022. Die Kosten für den Lehrgang werden vom Roten Kreuz übernommen und bereits ab dem ersten Ausbildungstag erhält man ein "Schulgeld" von rund 1050 Euro brutto pro Monat, das nach absolvierten Abschlussprüfungen auf ein monatliches Bruttogehalt von rund 2100 Euro steigt.

In 100 Stunden theoretischer und 160 Stunden praktischer Ausbildung erlernt man alles, was man für den Beruf als Rettungssanitäter braucht. Nach Abschluss des 40-stündigen Berufsmoduls und den kommissionellen Abschlussprüfungen kann man direkt in den Arbeitsalltag einsteigen. Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, etwa als Notfallsanitäter oder Einsatzlenkerin, runden das Angebot ab. Weitere Informationen zu den Lehrgängen gibt es auf der Homepage des Roten Kreuzes: www.roteskreuz.at/kaernten/lehrgang-rettungsdienst